PSG-Inter tutte le curiosità statistiche sulla finale di Champions League

Scopri tutte le curiosità e le statistiche sulla finale di Champions League tra PSG e Inter, due club storici che si sfideranno per la prima volta ufficiale. Un confronto imperdibile tra due grandi protagonisti del calcio internazionale, con la nostalgia di un primo incontro che resterà nella memoria.

La prima volta non si scorda mai. Inter e Paris Saint-Germain non si sono mai affrontati in partite ufficiali e lo faranno per la prima volta. 🔗 Leggi su Calciomercato.com