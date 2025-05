Psg-Inter tra codice mai arrivati e biglietti che valgono oro | "Se esiste una giustizia esulterò con mio papà" "Dopo Istanbul ho fatto una promessa"

Prepara il cuore per uno dei match più attesi: PSG-Inter, tra codici non ancora arrivati e biglietti che valgono oro. Dopo la promessa fatta a mio papà e la fatica di Istanbul, manca poco: l'Inter torna in finale di Champions, pronta a scrivere un'altra grande pagina di storia.

Poco più di 48 ore e poi quel pallone inizierà a rotolare. L`Inter si ritroverà di fronte alla settima finale di Champions della propria storia,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Ecco chi riceverà il codice biglietto per PSG-Inter: il criterio - Ecco chi riceverà il codice biglietto per PSG-Inter: il criterio. Nonostante il ritorno in Serie A e la vittoria contro il Torino, l'attesa per la finale di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera intensifica la tensione tra i tifosi interisti. 🔗continua a leggere

