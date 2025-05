PSG-Inter probabili formazioni Finale Champions League | Dimarco?

Scopri le probabili formazioni di PSG-Inter nella finale di Champions League, con focus su tutte le ultime novità e i possibili ballottaggi di formazione. Inzaghi punta alla strategia vincente per regalare ai tifosi nerazzurri un grande risultato, mentre si delineano le scelte titolari attese.

PSG-Inter e le probabili formazioni per la Finale di Champions League sono materia di Inzaghi, che vuole solo il gran finale. Ecco le ultime novità sulla probabile formazione e sui ballottaggi in casa nerazzurra APPIANO GENTILE – L’ Inter di Simone Inzaghi contro i francesi del Paris Saint-Germain, allenati dallo spagnolo Luis Enrique, si giocherà la UEFA Champions League in palio sabato 31 maggio dalle ore 21:00 allo stadio “Allianz Arena” di Monaco di Baviera (Germania). Sfida inedita in circa mezzo secolo di competizioni ufficiali. Di seguito tutte le ultime informazioni utili da Appiano Gentile (CO) sull’avvicinamento nerazzurro a PSG-Inter e le probabili formazioni per la Finale di Champions League relative alla sola squadra di Inzaghi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - PSG-Inter probabili formazioni Finale Champions League: Dimarco?

