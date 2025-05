Psg-Inter Pavard o Bisseck l’unico dubbio di Inzaghi | il favorito – Sky

A meno di due giorni dalla finale di Champions League tra PSG e Inter, Inzaghi si prepara con un solo grande dubbio tra Pavard e Bisseck, mentre cresce l’attesa per questa sfida decisiva. La Beneamata ha concluso l’ultimo allenamento in Italia prima di partire per Monaco di Baviera, dove si svolgerà il grande match.

Meno due a Psg-Inter e Inzaghi ha un solo vero dubbio di formazione. Cresce l'attesa per la finale di Champions League e oggi la Beneamata ha fatto l'ultimo allenamento italiano. Domani si parte per Monaco di Baviera. Ecco le ultimissime sulla probabile formazione. ANTIVIGILIA – Tensione alle stelle per la finale di Champions League tra Psg e Inter. Domani la squadra di Simone Inzaghi partirà in direzione Monaco di Baviera con un volo charter dove raggiungerà la sede della finalissima di Coppa dei Campioni. Nel pomeriggio, il tecnico interista parlerà in conferenza stampa accompagnato da un giocatore (non svelato ancora il nome) e subito dopo ci sarà la rifinitura direttamente dall'Allianz Arena.

Penultima giornata di Serie A, e la sfida tra Inter e Lazio si preannuncia cruciale per entrambe. Mentre la Lazio lotta per mantenere vive le speranze di Champions League, Simone Inzaghi deve risolvere alcuni dubbi in avanti.

