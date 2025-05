PSG-Inter non solo conferenze stampa | attività alla vigilia della finale di Champions League

Scopri tutte le attività della vigilia della finale di Champions League 2024/25 tra Inter e PSG, oltre alle conferenze stampa ufficiali. Un'occasione unica per vivere l'emozione di questo evento sportivo straordinario, in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera.

La grande attesa per la finale di UEFA Champions League 202425 tra Inter e Paris Saint-Germain, in programma sabato 31 maggio alle ore 21:00 alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera, sarà scandita da una serie di appuntamenti ufficiali nella giornata di venerdì 30 maggio. Ecco tutte le attività di vigilia, oltre le conferenze stampa di Simone Inzaghi e Luis Enrique. ALLENAMENTO INTER – Dopo la conferenza stampa di Simone Inzaghi, in programma alle 16:45, l’ Inter scenderà in campo per la rifinitura ufficiale sul prato dell’Allianz Arena. L’allenamento comincerà alle 17:30 e sarà aperto ai media accreditati per i consueti quindici minuti iniziali, durante i quali potranno essere seguite da vicino le prime fasi della seduta. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - PSG-Inter, non solo conferenze stampa: attività alla vigilia della finale di Champions League

L’Inter non ci crede, doppia batosta prima della finale - Prima della tanto attesa finale di Champions League, l'Inter si trova ad affrontare una doppia batosta che mette a dura prova il suo cammino. 🔗continua a leggere

