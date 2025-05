PSG-Inter lo ‘scrupoloso’ Inzaghi cambia i piani! Nuova data di partenza

Il psginter, noto per la sua precisione e attenzione ai dettagli, conferma il cambio di piani da parte dell’Inter per la finale di Champions League 2024-2025. La tanto attesa sfida tra PSG e Inter si giocherà sabato 31 maggio alle ore 21 a Monaco di Baviera, con i nerazzurri pronti all’ultimo allenamento prima dell’evento.

PSG-Inter è la finale di Champions League della stagione 2024-2025. Le ultime novità raccontano di un cambio dei piani, da parte dei nerazzurri, rispetto alla data di partenza verso Monaco. LA NOTIZIA – PSG – Inter si disputerà sabato 31 maggio alle ore 21 a Monaco di Baviera. I nerazzurri svolgeranno oggi, giovedì 29 maggio, l’ultimo allenamento in vista della finale di Champions League contro i transalpini. L’ultima novità che arriva da Appiano Gentile riguarda il momento della partenza della squadra meneghina verso la Germania, non più prevista oggi ma domani mattina. L’Inter dormirà dunque nella sede dei propri allenamenti, risparmiandosi uno spostamento inutile prima della partenza del giorno seguente. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - PSG-Inter, lo ‘scrupoloso’ Inzaghi cambia i piani! Nuova data di partenza

