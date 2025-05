PSG Inter Kvaratskhelia ritrova i nerazzurri! Pronto a sfatare il suo tabù

Khvicha Kvaratskhelia si prepara a sfidare l'Inter e a rompere il suo tabù contro i nerazzurri, questa volta nella prestigiosa finale di Champions League a Monaco di Baviera. Scopri come il brillante esterno georgiano affronterà questa sfida cruciale contro l'Inter, dopo aver sempre faticato contro di loro nelle precedenti occasioni.

PSG Inter: Khvicha Kvaratskhelia pronto ad affrontare l’Inter e il tabù nerazzurro: ha sempre faticato contro di loro. Khvicha Kvaratskhelia si prepara ad affrontare di nuovo l’ Inter, stavolta nella cornice più prestigiosa possibile: la finale di Champions League in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. L’esterno georgiano, oggi al PSG dopo l’addio al Napoli lo scorso gennaio, sarà uno degli osservati speciali di una sfida ricca di intrecci. Reduce da un forfait nella finale di Coppa di Francia per una forte emicrania, Kvara dovrebbe tornare a disposizione per la notte più importante della sua carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter, Kvaratskhelia ritrova i nerazzurri! Pronto a sfatare il suo tabù

