PSG Inter il club programma il pullman scoperto in casa di vittoria della Champions! Tutti i dettagli

Scopri come il PSG e l’Inter si stanno preparando per la possibile festa in occasione della vittoria in Champions League, con dettagli sul programma e sul pullman scoperto. Tieni d’occhio le ultime novità e le strategie dei club per gestire al meglio le celebrazioni, in vista di un evento storico previsto per questo sabato.

in vista della possibile festa. L’ Inter, insieme alle forze dell’ordine, ha dovuto organizzare un piano per gestire eventuali celebrazioni in caso di vittoria nella finale di Champions League contro il PSG, prevista per sabato. La necessità nasce esclusivamente da motivi legati alla sicurezza pubblica. Le autorità competenti si sono già riunite per discutere i possibili scenari, proprio come è avvenuto anche a Parigi. A rivelarlo è l’edizione milanese di Repubblica. LE ULTIME- « Durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, presieduta dal prefetto Claudio Sgaraglia, si sono delineate le linee del piano sicurezza che, al Meazza, sarà molto simile a quello di una gara ufficiale: controlli agli ingressi, presidio delle forze dell’ordine e gestione della viabilità nelle aree limitrofe. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter, il club programma il pullman scoperto in casa di vittoria della Champions! Tutti i dettagli

