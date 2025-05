PSG-Inter | dove vederla orario e probabili formazioni

Scopri dove e when vedere la finale di Champions League tra PSG e Inter, in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Ti forniamo le ultime notizie su orario, probabili formazioni e le opzioni di streaming e TV per seguire questa emozionante sfida europea.

A Monaco di Baviera la sfida di Champions League PSG-Inter: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Allianz Arena di Monaco di Baviera si giocherà la gara valevole per la finale di Champions League tra PSG-Inter. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni PSG . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG-Inter: dove vederla, orario e probabili formazioni

