Psg-Inter dove vederla in Tv e probabili formazioni

Scopri dove vedere in diretta TV la grande finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Inter all'Allianz Arena di Monaco, il 31 maggio alle 21:00. Ti aggiorniamo inoltre sulle probabili formazioni e le ultime notizie per vivere al meglio questa emozionante sintesi di calcio europeo.

Poco più di 48 ci separano dalla finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Inter. L’ultimo atto della coppa europea più prestigiosa andrà in scena all’Allianz Arena di Monaco, sabato 31 maggio alle ore 21.00. Dopo aver sognato per alcune settimane il Triplete, ora l’Inter dovrà tirare fuori L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Psg-Inter, dove vederla in Tv e probabili formazioni

