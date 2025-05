Psg-Inter attesa guerriglia fra ultras a Monaco

Prevista una possibile guerriglia tra gli ultras a Monaco di Baviera, con tifoserie di PSG, Inter e altre squadre coinvolte. Due giorni di tensione e caos sono attesi prima della finale, tra gemellaggi, divieti di biglietti e una crescente atmosfera di scontro.

Si prospettano due giorni di guerriglia in quel di Monaco di Baviera. Saranno attese varie tifoserie, oltre alle due delle squadre che andranno a contendersi la finale, ossia Psg e Inter. Napoli, Lazio, Nizza, Marsiglia, Psv e bulgari: tra gemellaggi e biglietti vietati, tutto porta a pensare al caos.

