Provoca incidente e fugge Lo trovano dalla mamma

Un uomo di 43 anni di Spino d’Adda è stato scoperto dalla Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano mentre aveva provocato un incidente e successivamente fuggito, risultando poi a casa della madre. L’episodio, che ha portato a una maxi multa e all’accusa di fuga con lesioni e omissione di soccorso, evidenzia l’importanza di rispettare le norme stradali e le procedure di soccorso.

ZELO BUON PERSICO (Lodi) Tampona una vettura, scappa e la Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano lo scova alcune ore dopo a casa della mamma. Un 43enne italiano residente a Spino d’Adda ora rischia l’accusa di fuga con lesioni e omissione di soccorso oltre a dover pagare una maxi multa poichè è stato accertato che si trovava al volante di una vettura sottoposta a fermo e pure con la patente ritirata. L’episodio è avvenuto martedì poco dopo le 14 lungo la Paullese, in territorio di Zelo Buon Persico: all’altezza di un incrocio semaforico, ad un certo punto, una vettura ne tampona un’altra e il conducente si volatilizza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Provoca incidente e fugge. Lo trovano dalla mamma

Altre fonti ne stanno dando notizia

Schianto in moto sul passo Fedaia: perde la vita a 36 anni Federico Dantone di Canazei; Incidente in moto durante una gara per un bambino di 10 anni La raccolta fondi in solidarietà alla famiglia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Provoca incidente e fugge. Lo trovano dalla mamma - ZELO BUON PERSICO (Lodi) Tampona una vettura, scappa e la Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano lo scova alcune ore dopo ... 🔗Lo riporta msn.com

Roma, provoca un incidente a Porta Maggiore e fugge: l'auto del pirata trovata dai vigili urbani. Morto uno spagnolo - È successo nella notte di venerdì in via Prenestina. Nello schianto coinvolte due auto. L'uomo si è allontanato su un'utilitaria nera che è stata ritrovata dagli agenti della polizia municipale. Urtat ... 🔗Si legge su roma.corriere.it

Provoca incidente con feriti e fugge, via 39 punti dalla patente - I Carabinieri della Compagnia di Rovereto hanno individuato l'uomo che lo scorso 7 maggio ha causato l'incidente stradale cha ha provocato il ferimento di tre persone e gravi danni ai due veicoli coin ... 🔗Si legge su msn.com

TG (07/05/2019) - UBRIACO, PROVOCA UN'INCIDENTE E FUGGE A PIEDI