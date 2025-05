Prove spericolate Vasco infiamma Bibione | Ci vediamo sabato a Torino

Vasco torna a infiammare il pubblico di Bibione con le sue prove spericolate, segnando ufficialmente il ritorno del suo tour 2024. Dopo l'esordio nello stadio comunale di Bibione, il "Vate di Zocca" si prepara a conquistare Milano, Bari e molte altre città, confermando il suo ruolo di protagonista della musica italiana dal vivo. Ci vediamo sabato a Torino per vivere insieme questa straordinaria emozione!

Stessa spiaggia, stesso mare, stesso Vasco. Il cammino del vate di Zocca è ripartito l’altra sera da quello stadio comunale di Bibione (Venezia) in cui aveva preso le mosse, un anno fa, pure il tour 2024 per poi sbarcarlo al Meazza di Milano per sette notti e al San Nicola di Bari per altre quattro. Una liturgia collettiva – – oltre ventimila, forse 27mila persone – col rituale scolpito nella roccia, che le cronache del giorno sul web celebrano con dovizia di particolarinell’attesa del debutto ufficiale di sabato e domenica prossimi allo Stadio Olimpico Grande Torino, per poi proseguire alla volta alla Visarno Arena di Firenze il 5 e 6 giugno, al Dall’Ara di Bologna l’11 e 12, e ancora il Maradona di Napoli, il San Filippo di Messina e l’Olimpico di Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prove spericolate. Vasco infiamma Bibione: "Ci vediamo sabato a Torino"

Vasco Rossi 2025, concerto a Bibione: folla di fan accampati con le tende - Il 26 maggio 2025 segna l'inizio del mese di Vasco Rossi, con il suo attesissimo concerto a Bibione. Mentre i fan si accampano con le tende in attesa del grande evento, questa sera si svolge il soundcheck del 'Vasco Live Duemilaventicinque', un'anteprima esclusiva per gli iscritti del fan club. 🔗continua a leggere

