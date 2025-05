Proteste ad Harvard avviata revoca visti | studenti stranieri hanno paura di partecipare a cerimonie laurea

Le recenti proteste ad Harvard rischiano di compromettere la partecipazione degli studenti internazionali alle cerimonie di laurea, a causa del clima di tensione e delle minacce di revoca dei visti. In un momento di forte contrasto con l’amministrazione Trump, l’università si trova al centro di un dibattito che potrebbe influenzare futuri finanziamenti e iscrizioni internazionali.

L’ UniversitĂ di Harvard terrĂ giovedì la cerimonia di laurea in un momento molto difficile di contrasto con l’amministrazione Trump. Harvard rischia di perdere i finanziamenti federali e la possibilitĂ di iscrivere studenti internazionali se non accettano le mutevoli richieste dell’amministrazione Trump. Alcune persone sono scese in strada per manifestare contro le decisioni di Trump e, secondo i media locali, molti studenti stranieri hanno paura a partecipare alle cerimonie di laurea in arrivo. Martedì 27 maggio sono state sospese le interviste per il visto agli studenti internazionali ammessi alle scuole di tutto il Paese e mercoledì 28 maggio Trump ha dichiarato che Harvard dovrebbe ridurre le iscrizioni internazionali dal 25% al 15% circa. 🔗 Leggi su Lapresse.it