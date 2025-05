Protesta a Reggio Calabria contro il ponte sullo Stretto durante la visita di Salvini

A Reggio Calabria, un centinaio di manifestanti si sono riuniti davanti alla Prefettura per protestare contro il progetto del ponte sullo Stretto, durante la visita di Matteo Salvini. La manifestazione, avvenuta in concomitanza con l'incontro tra il vice premier e le autoritĂ locali, mette in luce il fermento e le opposizioni legate a questa controversa iniziativa infrastrutturale.

Un centinaio di manifestanti stanno protestando davanti alla Prefettura di Reggio Calabria, in piazza Italia, dove il vice premier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni e le autoritĂ , come prima tappa del tour anti-mafia in vista dei lavori per il ponte sullo Stretto. I manifestanti rappresentano diverse associazioni, movimenti, sindacati e partiti politici che si oppongono alla realizzazione di una opera, che definiscono "devastante per il territorio", che "ha ricevuto il parere negativo di valutazione di impatto ambientale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Protesta a Reggio Calabria contro il ponte sullo Stretto durante la visita di Salvini

