Prosegue Green Med 2025 acqua | progetti sinergie e tutela per un futuro di sostenibilità

Prosegue Green Med 2025, l’evento imperdibile dedicato alle sfide e alle soluzioni per la tutela dell’acqua e la sostenibilità ambientale nel Mediterraneo. Un’occasione unica per promuovere progetti sinergici e innovativi che guardano a un futuro più verde e resiliente, affrontando le sfide del cambiamento climatico.

In un contesto globale sempre più segnato dagli effetti del cambiamento climatico, l'acqua è una delle sfide ambientali più urgenti e strategiche. Ed è questo uno dei temi centrali del Green Med Expo & Symposium 2025, l'evento di riferimento del Mezzogiorno per la transizione ecologica e la.

L'istituto "F.P. Tosti" di Ortona in gara al contest nazionale Anter Green Awards 2025 sulla difesa delle energie rinnovabili - L'Istituto "F.P. Tosti" di Ortona partecipa con entusiasmo al contest nazionale Anter Green Awards 2025, dedicato alla difesa delle energie rinnovabili.

