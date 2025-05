Proposta della commissione Partecipate reintrodurre i 15 minuti gratis nei parcheggi a strisce blu

La commissione partecipate del Comune, guidata da Andrea Cardello, propone di reintrodurre i 15 minuti di tolleranza gratuiti nei parcheggi a strisce blu, offrendo maggiore flessibilità agli automobilisti. Questa iniziativa mira a semplificare la sosta e a migliorare l’esperienza di chi utilizza i parcheggi dell’Amts.

L commissione alle Partecipate del Comune, attraverso il suo presidente Andrea Cardello, chiede che vengano reintrodotti i "15 minuti di tolleranza" per tutti coloro che devono parcheggiare la propria auto all'interno degli stalli blu dell'Amts. "Una proposta che diventa un'importante necessità.

