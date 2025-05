Pronostico PSG-Inter la finale è una partita a scacchi | serve la mossa perfetta

Scopri tutte le notizie, statistiche e il pronostico sulla finale di Champions League 2024-25 tra PSG e Inter, un vero e proprio scontro strategico dove ogni mossa conta. Appuntamento sabato alle 21:00 con diretta tv in chiaro e le formazioni probabili per un evento che si preannuncia come una vera partita a scacchi sul campo.

PSG-Inter è la finale dell’edizione 2024-25 della Champions League e si gioca sabato alle 21:00: notizie, statistiche, diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico. Curiosamente il primo confronto ufficiale tra PSG ed Inter va in scena nell’appuntamento calcistico più atteso: la finale di Champions League, il non plus ultra di questo sport, almeno per quanto riguarda i club. Gli unici precedenti sono solo amichevoli estive: l’ultima in ordine di tempo quella del 2023 in una tournée giapponese, terminata 2-1 per i nerazzurri. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico PSG-Inter, la finale è una partita a scacchi: serve la mossa perfetta

PSG Inter, Petit analizza la finale: «Bisogna fare attenzione ai nerazzurri! Ecco il mio pronostico…» - Nella finale di Champions League tra PSG e Inter, l'ex centrocampista Emmanuel Petit, campione del mondo nel 1998, offre un'analisi attenta ai nerazzurri. 🔗continua a leggere

