Pronostico Moutet-Djokovic | la quota è quasi regalata

Moutet-Djokovic è un match valido per il secondo turno del torneo del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming. Numero 6 del mondo contro numero 99 del mondo. Uno che ha vinto 100 tornei Atp in carriera, contro uno che chissà mai se arriverà a vincerne uno. Uno che è il re indiscusso ancora per molti, un altro che invece, di reale, non ha nulla o quasi. (Lapresse) – Ilveggente.it Con questi presupposti, ovviamente, non ci sarebbe partita. Ma sappiamo benissimo qual è lo stato di forma dell’atleta serbo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it