Pronostico Italia-Svezia | le azzurre per la storia

Scopri il pronostico di Italia-Svezia, una sfida importante per la nazionale femminile di calcio nella quinta giornata di Nations League. Con l’obiettivo di fare storia, le Azzurre cercano di superare una delle squadre più forti d’Europa: ecco le probabili formazioni e dove seguire l’incontro in tv e streaming.

Italia-Svezia è valida per la quinta giornata di Nations League femminile. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming L’obiettivo, per la nazionale italiana femminile di calcio, è quello di fare la storia. E come? Battendo la Svezia a Parma, una delle formazioni più forte in Europa, superarla in classifica e mettere quasi il lucchetto alle fasi finali della Nations League. (Lapresse) – Ilveggente.it Compito difficile? Sì, non ci sono dubbi su questo. Anche perché, dopo il 2018, le azzurre non hanno mai vinto contro la formazione scandinava che, pure nel match d’andata, ha vinto 3-2. 🔗 Leggi su Ilveggente.it