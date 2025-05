Pronostico Herbert-Fonseca | tutti sanno come finirà

Scopri il pronostico completo di Herbert-Fonseca, un match atteso del secondo turno del Roland Garros, con orario, statistiche, notizie e le migliori opzioni di diretta TV e streaming. Analizziamo le chance di vittoria di entrambi i talenti in uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale.

Herbert-Fonseca è un match valido per il secondo turno del torneo del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming. Ancora tempo di secondo turno al Roland Garros, lo Slam parigino iniziato all’inizio della settimana che ha già dato una sorpresa: quella di Gigante, l’italiano, che ha battuto Tsitsipas, e che è volato al terzo turno. (Lapresse) – Ilveggente.it Una sorpresa, come detto. Ma difficilmente, onestamente, ne vedremo altre, almeno in questi turni preliminari quasi, perché poi a lungo andare, e lo abbiamo visto, potrebbe sempre succedere di tutto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it