Pronostico Cobolli-Arnaldi | la rimonta non basta

Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi pronti a sfidarsi ai piedi della Tour Eiffel: il pronostico del derby azzurro che si giocherĂ oggi a Parigi. Uno è arrivato ai piedi della Tour Eiffel con il morale alle stelle, dopo la brutta bastonata rimediata agli Internazionali d'Italia. L'altro ha portato con sĂ© a Parigi qualche certezza in meno, ma altrettanta voglia di riscattarsi e di dimostrare di non essere una cometa. Il che lascia presagire che quella in programma oggi, 28 maggio, sarĂ una sfida combattutissima. Un derby accesissimo, nel corso del quale ci sono buone ragioni per pensare che Flavio Cobolli, fresco di vittoria ad Amburgo, e Matteo Arnaldi non si risparmieranno neanche un po'.