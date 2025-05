Pronostici Copa Libertadores 30 maggio | una vittoria potrebbe non bastare

Scopri i pronostici della Copa Libertadores del 30 maggio, con un focus sulla sfida del gruppo E, dove una vittoria potrebbe non essere sufficiente per conquistare il passaggio del turno. L'ultima giornata promette emozioni e colpi di scena, soprattutto nelle partite che chiudono la fase a gironi della Copa Libertadores 2025.

Copa Libertadores, nel gruppo E è ancora tutto aperto: all’Atletico Bucamaranga potrebbe non bastare la vittoria in casa del Colo Colo. Quattro match chiudono il programma dell’ultima giornata della fase a gironi della Coppa Libertadores 2025. I gruppi “protagonisti” nella notte italiana sono quello E e quello H, con numerosi verdetti ancora da sancire. Partiamo dal girone E, in cui solamente una squadra, il Colo Colo, è fuori dai giochi: lo storico club cileno ha a malapena 2 punti in classifica e non può piĂą ambire neppure al terzo posto per poter “retrocedere” nella Copa Sudamericana e proseguire l’avventura continentale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Copa Libertadores 30 maggio: una vittoria potrebbe non bastare

