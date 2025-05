Promuovere salute Il benessere psicofisico nelle foto dei ragazzi Ecco tutti i vincitori

Scopri i vincitori del progetto "Il mio benessere è…", una celebre iniziativa promossa dalla Rete provinciale "Scuole che promuovono la Salute" di Pistoia, dedicata a sensibilizzare i giovani sul valore del benessere psicofisico attraverso le loro fotografie. Un percorso che celebra la bellezza della natura, dello sport e degli animali, rafforzando l'importanza di uno stile di vita sano e consapevole.

PISTOIA C’è chi ha fotografato un panorama, chi il mare, gli animali o l’attività sportiva. Nell’atrio del palazzo comunale è stata inaugurata una vera e propria galleria fotografica con gli scatti degli studenti pistoiesi coinvolti nel progetto "Il mio benessere è.", promosso dalla Rete provinciale "Scuole che promuovono la Salute", con capofila l’Einaudi, in collaborazione con l’Ufficio XI dell’Usr Toscana, Coldiretti Donne Pistoia, il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi, Mutua Alta Toscana e l’Asl Toscana Centro. Per il Comune era presente l’assessora alla Pubblica Istruzione Benedetta Menichelli. "Obiettivo della Rete" spiega la coordinatrice del progetto per la Rete Sps Francesca Gori "è rafforzare la collaborazione fra Asl, stakeholders e vari enti per promuovere il benessere dei più giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Promuovere salute. Il benessere psicofisico nelle foto dei ragazzi. Ecco tutti i vincitori

