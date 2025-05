Promozione delle imprese vinicole nei Paesi extra-Ue nuovo bando | a disposizione oltre 7 milioni

Scopri il nuovo bando regionale con oltre 7 milioni di euro per promuovere le imprese vinicole emiliano-romagnole nei paesi extra-UE, valorizzando vini a marchio DOCG, DOC, IGP o IGT. Un'opportunità unica per produttori, associazioni e consorzi di espandere il successo del nostro vino sui mercati internazionali.

Un nuovo bando regionale per la promozione dei vini a marchio Docg, Doc, Igp o Igt delle cantine emiliano-romagnole nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea. È stato approvato nell’ultima seduta di giunta: a disposizione di produttori, associazioni professionali e consorzi del territorio uno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Promozione delle imprese vinicole nei Paesi extra-Ue, nuovo bando: a disposizione oltre 7 milioni

