progetto unicri asi lotta alla criminalità attraverso l inclusione e la prevenzione della recidiva

Tempo di lettura: 4 minuti Promuovere l'inclusione lavorativa e sociale, prevenire la marginalizzazione e contrastare la recidiva sono presupposti per lo sviluppo sostenibile del territorio. Questi i temi discussi oggi durante il convegno "C ultura della legalità e partenariato tra pubblico e privato per l'inclusione sociale dei detenuti: la provincia di Caserta come nuovo modello di sviluppo internazionale", che si è tenuto presso la Scuola Internazionale di Alta Formazione per la Prevenzione e il Contrasto al Crimine a Caserta. L'incontro ha rappresentato un'occasione per illustrare i dettagli del progetto pilota avviato dall' Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI) e da ASI Caserta.