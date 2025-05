Progetto On The Road nella Bergamasca | ultimi posti disponibili per partecipare

Sei pronto a diventare un cittadino attivo? Il progetto "On the Road" nella Bergamasca offre gli ultimi posti disponibili per un'esperienza unica dal 9 al 15 giugno 2025! Un'opportunità straordinaria per collaborare con polizia locale, forze dell'ordine e soccorritori. Scopri come il tuo contributo possa fare la differenza in una comunità sempre più coinvolta. Non perdere l'occasione di essere protagonista del cambiamento!

L'INIZIATIVA. Cittadinanza attiva al fianco di polizia locale, forze dell'ordine e soccorritori. Un'esperienza reale per diventare protagonisti dal 9 al 15 giugno 2025.

Sondalo aderisce al progetto nazionale "On the road"

Sondalo si unisce con entusiasmo al progetto nazionale "On the Road". Dopo le presentazioni pubbliche alla cerimonia di consegna delle borse di studio e all’incontro con la Croce Rossa di Sondrio, il Comune, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, annuncia una nuova e significativa iniziativa per promuovere il benessere della comunità.

Progetto «On The Road» nella Bergamasca: ultimi posti disponibili per partecipare

Ancora pochi posti disponibili per partecipare alla 18ª edizione estiva del progetto «On The Road», attivo dal 9 al 15 giugno in circa 40 Comuni della provincia di Bergamo.

Cenfop Abruzzo aderisce al progetto “On the road”: formazione e inclusione per le donne vittime di violenza

Il Coordinamento Enti Regionali di Formazione e Orientamento Professionale (Cenfop) della Regione Abruzzo al progetto "On the road"

Pari opportunità, a Teramo il progetto “On The Road”. A breve confronto con la ministra Roccella

Continua il percorso del progetto "On The Road", promosso dalla Commissione Pari Opportunità (CPO) di Regione Abruzzo, su impulso della presidente Rosa Pestilli.