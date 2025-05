Progetto Agnes Richetti Azione | Governo acceleri su eolici offshore competitivi non si perda altro tempo

Il progetto Agnes Richetti Azione rappresenta un passo fondamentale per accelerare la crescita degli impianti eolici offshore in Italia, garantendo una produzione di energia rinnovabile competitiva e sostenibile. Con l’obiettivo di non perdere altro tempo, il governo dovrebbe sostenere più decisamente questa iniziativa, che permette di sfruttare al massimo le opportunità offerte dal decreto ‘Fer 2’ per una transizione energetica efficace e innovativa.

“Agnes Romagna è uno dei quattro progetti italiani di impianti eolici offshore in grado di soddisfare i requisiti necessari ad accedere alle procedure di asta previste dal decreto ‘Fer 2’, che disciplina i meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Progetto Agnes, Richetti (Azione): “Governo acceleri su eolici offshore competitivi, non si perda altro tempo”

Pesca e parchi eolici offshore in Sicilia: Legacoop al fianco dei pescatori per una transizione ecologica equa e condivisa - Legacoop si fa promotrice di un importante incontro pubblico in programma domani alle 17 alla Marina di Cala del Sole a Licata. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Progetto Agnes Richetti Azione Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Elezioni, la visita di Richetti (Azione): “Ravenna può essere l'energy valley di tutto il Paese; Matteo Richetti in città per sostenere la lista Progetto Ravenna; Progetto Ravenna chiude la sua campagna con Raffaella Paita. Richetti: facciamo qui la energy valley d'Italia; Elezioni, anche Matteo Richetti in città per appoggiare la lista Progetto Ravenna e Alessandro Barattoni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Matteo Richetti (Azione) incontra Chiara Francesconi. Tour a Fornace Zarattini - Oggi Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera dei Deputati, sarà oggi a Ravenna per sostenere la lista ’Progetto ... 🔗Riporta msn.com

Progetto Ravenna chiude la sua campagna con Raffaella Paita. Richetti: facciamo qui la “energy valley” d’Italia - Si chiude domani, giovedì 22 maggio alle ore 20.30, presso il “Fellini Scalino Cinque” di piazza Kennedy, la campagna elettorale di Progetto Ravenna, la ... 🔗Scrive ravennanotizie.it

Matteo Richetti in città per sostenere la lista “Progetto Ravenna” - Il capogruppo di "Azione" alla Camera incontrerà il 20 maggio cittadini e imprenditori. Sarà accompagnato, tra gli altri, da Chiara Francesconi, capolista ... 🔗ravenna24ore.it scrive