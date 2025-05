Progetti per ambiente territorio ecosistemi le campagne di responsabilità sociale di AzzeroCO2

Scopri i progetti di responsabilità sociale di AzzeroCO2, dedicati alla tutela dell’ambiente, del territorio e degli ecosistemi, e come le imprese possano contribuire attivamente alla lotta alla crisi ambientale. Durante l’evento ‘Connessioni sostenibili’ a Milano, abbiamo presentato iniziative innovative che promuovono un futuro più sostenibile e responsabile.

Le campagne di Responsabilità sociale d’impresa (Csr) di AzzeroCO2 rendono le imprese in grado di rispondere alle sfide poste dalla crisi ambientale e quindi prendersi cura e tutelare il territorio. Nello specifico – come si è discusso nel corso dell’evento ‘Connessioni sostenibili’, a Milano all’Avanzi coworking, dove sono stati presentati i risultati raggiunti con ‘Mosaico Verde’, ‘Ortofrutteto solidale diffuso’ ed ‘EnergyPOP’ – la risposta arriva da un modello evoluto di Csr in grado di coniugare ambiente, cultura, governance come le campagne promosse quindi da AzzeroCO2 e Legambiente (che le imprese hanno integrato nelle strategie aziendali ) con oltre 280 progetti realizzati, 327 ettari di territorio rigenerati, il supporto di oltre 60 aziende e il coinvolgimento di più di 200 soggetti tra enti locali, associazioni e cooperative. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Progetti per ambiente, territorio, ecosistemi, le campagne di responsabilità sociale di AzzeroCO2

