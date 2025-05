Profitto sui migranti processo per la Mare Jonio | a giudizio l' equipaggio

Il processo per il presunto profitto sui migranti a bordo della nave Mare Jonio coinvolge l'equipaggio e la società armatrice, che ha versato 125 mila euro per il trasbordo di 27 naufraghi. L'Ong coinvolta ribadisce che si è trattato di un'operazione di salvataggio, senza accordi economici, in piena emergenza in mare.

La società armatrice versò 125mila euro per trasbordare 27 naufraghi sulla nave. La replica dell'Ong: "Nessun accordo economico, abbiamo solo salvato persone in mezzo al mare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Profitto" sui migranti, processo per la Mare Jonio: a giudizio l'equipaggio

"Profitto sui migranti". E la Mare Jonio finisce a processo - L'inchiesta sulla nave Mare Jonio, sospettata di aver tratto profitto dai migranti, arriva a un momento cruciale con l'imminente processo a Ragusa. 🔗continua a leggere

