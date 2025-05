Prof palpa il seno “solo con i palmi” a una studentessa e viene assolto | “Fallimento non solo per le vittime”

Un recente caso coinvolge il professor Santo Torrisi, assolto dall'accusa di aver toccato una studentessa con i palmi, suscitando dubbi sulla tutela delle vittime di molestie sessuali. L'avvocato Amilcare Impallari commenta il fallimento del sistema giudiziario nel proteggere le vittime, evidenziando le criticitĂ della sentenza.

A Fanpage.it parla l'avvocato Amilcare Impallari, il legale di due delle sette studentesse che hanno denunciato per violenza sessuale e molestie il professor Santo Torrisi, 68 anni, ex docente presso l'UniversitĂ di Catania, per episodi avvenuti tra il 2010 e il 2014 nell’ospedale 'Ferrarotto'. Il disappunto per le motivazioni della sentenza di assoluzione e per la lentezza con cui si è celebrato il processo: "Un fallimento, non solo per le vittime". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Prof palpa il seno “solo con i palmi” a una studentessa e viene assolto: “Fallimento, non solo per le vittime”

Prof palpa il seno a una studentessa, assolto perchĂ© "ha poggiato i palmi senza fare pressione" - Un provvedimento controverso scuote l'UniversitĂ di Catania: un professore di Medicina è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di sette studentesse. 🔗continua a leggere

