Luca Marola, imprenditore e pioniere della cannabis light, è stato assolto da tutte le accuse nel processo che ha segnato un'intera generazione. La sua vittoria non segna solo il trionfo personale, ma sottolinea una svolta culturale in un’Italia sempre più aperta al dibattito sulla legalizzazione. In un contesto di crescente richiesta di sostenibilità e libertà, Marola rappresenta un simbolo per chi crede in un futuro senza pregiudizi.

L'imprenditore parmigiano e storico esponente radicale Luca Marola, fondatore dell'azienda Easy Joint, è stato assolto da tutte le accuse nell'ambito del processo per la cannabis light. La vicenda risale al 2019 quando la Procura della Repubblica di Parma dispose perquisizioni e sequestri nei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Processo per la cannabis light: Luca Marola assolto dalle accuse

Processo al 'pioniere' della cannabis light, assoluzione a Parma

Riporta msn.com: (ANSA) - PARMA, 29 MAG - Si è conluso con una doppia assoluzione il processo di primo grado in tribunale a Parma che vedeva come principale imputato Luca Marola, fondatore di Easyjoint, pioniere in It ...

Doppia assoluzione per Luca Marola di Easyjoint nel processo sulla cannabis light a Parma

Secondo gaeta.it: Il tribunale di Parma assolve Luca Marola, fondatore di Easyjoint, dall’accusa di detenzione e spaccio di cannabis light, riconoscendo la conformità dei prodotti ai limiti legali di Thc.

