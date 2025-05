Privato e pubblico si fondono il Monastero di Torba è un esempio di strategia di responsabilità sociale

Il Monastero di Torba rappresenta un esempio innovativo di responsabilità sociale, dove privato e pubblico collaborano per valorizzare il patrimonio culturale italiano. Sempre più aziende private si impegnano in iniziative di tutela e accessibilità di siti storici e artistici, contribuendo alla conservazione del nostro patrimonio culturale con investimenti mirati e sostenibili.

La valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale italiano sono spesso affidate a enti pubblici e fondazioni. C’è però un fenomeno imprenditoriale che si realizza con sempre più frequenza. Aziende private si fanno carico di iniziative che mirano a conservare e rendere accessibili luoghi di grande valore storico e artistico con investimenti mirati. Il Monastero di Torba: un bene da proteggere. Il Monastero di Torba, situato a Castelseprio, in provincia di Varese, rappresenta uno degli esempi più significativi del patrimonio tutelato dal FAI. Donato alla fondazione nel 1977, questo complesso storico è immerso in un parco archeologico di grande fascino, riconosciuto anche come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Privato e pubblico si fondono, il Monastero di Torba è un esempio di strategia di responsabilità sociale

