Print4All l' industria della stampa fra tecnologia e visione del futuro

Print4All, l'evento di riferimento internazionale per l'industria della stampa e del converting, si conclude questo venerdì a Fiera Milano, con la partecipazione di oltre 245 aziende provenienti da 17 Paesi. Un'occasione unica per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche, dal Green Printing all'uso sostenibile del cartone ondulato, e per favorire il dialogo tra giovani, formazione e futuro della filiera.

