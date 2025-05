primo sì della camera al dl sicurezza applausi dal centrodestra e solito show urlante delle sinistre video

La Camera ha approvato il primo sì al decreto sicurezza, con ampio sostegno dal centrodestra e vivaci contestazioni dalle opposizioni. Il provvedimento, che ora passa al Senato per l’ultima fase, rappresenta un passo importante nel dibattito sulla sicurezza in Italia.

Prima via libera della Camera al decreto sicurezza. Il provvedimento è passato con 163 sì, 91 no e un astenuto. Il dl, su cui le opposizioni hanno scatenato un can can, arriverà il 3 giugno in Senato per l’approvazione finale. Dovrebbe essere incardinato nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Palazzo Madama. Quasi certo il ricorso al voto di fiducia da parte del con il pronunciamento finale tra la serata di martedì e mercoledì. Camera, via libera al decreto sicurezza che passa al Senato. Come da copione non sono mancate le coreografiche proteste di Pd, M5S e Avs prima delle votazioni finali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it