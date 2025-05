Primo sì al dl sicurezza dalla Camera 163 sì Passa al Senato

La Camera approva il decreto sicurezza con 163 sì, prontamente trasmesso al Senato per l'ulteriore esame. Si tratta di un provvedimento chiave nel panorama politico italiano, che ha suscitato dibattiti e proteste in tutta la Penisola.

Roma, 29 mag. (askanews) – L’aula della Camera ha approvato il decreto sicurezza con 163 sì, 91 no e un astenuto. Il testo passa all’esame del Senato. Sul provvedimento il governo ha ottenuto mercoledì la fiducia dell’assemblea di Montecitorio. “Né libere né sicure”, “Né liberi né sicuri”, “La protesta non si arresta, la democrazia non si piega, decreto paura”: sono le scritte sui cartelli innalzati da Pd, Avs e M5s in segno di protesta contro il decreto sicurezza al momento del voto finale in aula alla Camera. La maggioranza invece ha accolto con un applauso e una ola l’ok al provvedimento che passa all’esame del Senato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dl Sicurezza, il governo blinda il testo alla Camera ma arriva la bocciatura del Csm: “Troppi nuovi reati, il sistema ne risentirà” - Il Dl Sicurezza, blindato dal governo alla Camera, riscontra la netta bocciatura del Consiglio Superiore della Magistratura. 🔗continua a leggere

