Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan è Allegri | tre anni di contratto

Scopri tutte le ultime novità sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, giovedì 29 maggio 2025, con focus sul Milan e l'annuncio di Allegri al timone per i prossimi tre anni. Terza stagione di Allegri con il Milan: un capitolo di continuità e ambizioni per il futuro dei rossoneri nel calcio italiano e internazionale.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 29 maggio 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, è Allegri: tre anni di contratto”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Bologna è più di una coppa” - La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 13 maggio 2025, celebra Milan-Bologna, un incontro che va oltre il semplice match. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

“LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 24/05/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; Gazzetta dello Sport Prima Pagina: Canta Napoli | FOTO; Prima pagina Gazzetta dello Sport: Italiano, il Milan non molla; “LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 29/05/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Allegri potrebbe tornare al Milan: intesa verbale vicina - La Gazzetta dello Sport, nella sua prima pagina dell’edizione odierna, lancia un’indiscrezione: Massimiliano Allegri sarebbe vicino a tornare sulla panchina rossonera. Igli Tare è stato annunciato uff ... 🔗Scrive msn.com

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve in Champions. Ora Conte” - La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 26 maggio 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato Daniele Triolo Redattore 26 maggio 2025 (modifica il 26 maggio 202 ... 🔗Riporta informazione.it

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Reijnders, il Milan fa muro” - I campani, intanto, sfileranno domani con il bus per le vie della città, martedì saranno dal Papa e, come regalo per il titolo, potrebbero presto accogliere Kevin De Bruyne, che si svincolerà dal Manc ... 🔗Segnala informazione.it

Italia, inizio da urlo nel preolimpico Bahrain travolto 114-53! Corriere dello • 2h ago | #shorts