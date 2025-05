Prima domenica del mese ecco i luoghi statali che si visitano gratis

Scopri i luoghi statali visitabili gratuitamente durante la prima domenica del mese con l'iniziativa del Ministero della Cultura. Il 1 giugno torna "Domenica al Museo", offrendo l'opportunità di esplorare musei, castelli e parchi archeologici aperti a Palermo e in tutta Italia.

Il 1 giugno torna l'appuntamento con la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali. Ecco i luoghi aperti a Palermo e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Prima domenica del mese, ecco i luoghi statali che si visitano gratis

