Prima domenica del mese anche a giugno templi gratis e non solo

Scopri la magia della prima domenica del mese a giugno, con l’ingresso gratuito alla Valle dei Templi e al Museo Archeologico Pietro Griffo, un’occasione perfetta per immergersi nella storia e godersi una giornata di sole. Approfitta di questa tradizione e delle splendide condizioni meteorologiche per esplorare i tesori dell’antica Siracusa senza spendere un centesimo.

Il primo di giugno è la prima domenica del mese e, come da tradizione, la Valle dei templi e il museo archeologico Pietro Griffo saranno accessibili senza pagare biglietto. Il meteo, tra l’altro, promette un vero e proprio anticipo d’estate che si presta perfettamente per una passeggiata tra le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Prima domenica del mese, anche a giugno templi gratis e non solo

