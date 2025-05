’Prigionieri di noi stessi’ Nuovo singolo per Hope

Scopri "Prigionieri di noi stessi", il nuovo singolo di Hope, un brano che esplora il tema del cambiamento personale e delle relazioni nel tempo. Scritto insieme a Roberta Giallo e prodotto dalla stessa artist, il pezzo invita a riflettere sui momenti di trasformazione che affrontiamo nella vita.

“Prigionieri di noi stessi” ( Etichetta Nadir MusicEdizioni Live Tribe Music ) è il nuovo singolo di Hope, scritto insieme a Roberta Giallo, che ne ha curato anche la produzione musicale. Il brano racconta di come la vita ti porti a cambiare, e di conseguenza cambino anche i rapporti con le persone che si incontrano e frequentano. Così l’artista: "Spesso le persone che incontriamo, comprese quelle più care, non si accorgono degli sforzi fatti per loro. Non di raro capita di essere giudicati troppo in fretta, senza essere conosciuti fino in fondo. Con un po’ di ironia, e forse anche un po’ di cinismo, la canzone è un invito alla riflessione su se stessi e sul rapporto con gli altri: bisognerebbe sempre mettersi nei loro panni e viceversa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it