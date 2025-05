Pride in Italia il calendario del 2025

Da Nord a Sud, isole comprese: le date e le città dei Pride italiani nel 2025, tra celebrazioni, rivendicazioni e nuove sfide. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Pride in Italia, il calendario del 2025

Gaia sarà la madrina del Napoli Pride 2025 - Gaia sarà la madrina del Napoli Pride 2025, portando la sua voce e il suo impegno per i diritti civili. 🔗continua a leggere

Calendario Pride 2025 in Italia: date, città ed eventi da non perdere - Da Milano a Roma, fino a Napoli le manifestazioni nel mese dedicato all'orgoglio Lgbtqia+ L'articolo Calendario Pride 2025 in Italia: date, città ed eventi da non perdere proviene da Open. 🔗Riporta msn.com

Pride 2025 - Partecipare ai Pride, sia grandi che piccoli, e soprattutto supportare quelli locali, è quindi fondamentale per rinforzare la presenza queer in tutti gli ambiti della società italiana, in tempi, come ... 🔗Come scrive gay.it

BigMama pronta per il tour 2025: aggiunte altre date e anche i palchi dei Pride - Mentre tutte le radio stanno passando il suo ultimo singolo dal titolo San Junipero, BigMama è già pronta per il tour estivo 2025. Da Bologna ad Ascoli, da Torino ad Arce, al ... 🔗Segnala msn.com

