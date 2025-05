Previsioni Meteo Livorno anticiclone africano alla riscossa | sole e caldo per il ponte del 2 giugno

Scopri le previsioni meteo a Livorno per il ponte del 2 giugno: un'onda di sole e caldo estivo grazie all'anticiclone africano in espansione. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, gode di condizioni di stabilità eTemperature elevate, perfette per godersi il fine settimana lungo.

Bel tempo e caldo estivo a Livorno e in tutta la Toscana per il ponte del 2 giugno. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, infatti, l'anticiclone è in fase di espansione favorendo condizioni di stabilità e bel tempo in tutta la regione, con clima tipicamente estivo. Gli unici. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Previsioni Meteo Livorno, anticiclone africano alla riscossa: sole e caldo per il ponte del 2 giugno

