Prevenzione | apre ambulatorio

Scopri il nuovo ambulatorio di prevenzione oncologica di Dairago, un importante presidio dedicato alla salute di donna e uomo, nato grazie alla collaborazione tra Salute Donna Odv e le istituzioni locali. Un passo avanti nella sensibilizzazione e prevenzione delle patologie oncologiche, per garantire cure tempestive e adeguate alla comunitĂ .

Presentato il nuovo ambulatorio di prevenzione oncologica di Dairago, un presidio sanitario dedicato alla salute della donna e dell’uomo, nato grazie alla sinergia tra l’associazione Salute Donna Odv, sezione di Magenta, e le istituzioni locali. L’evento si è tenuto nella Sala Consiliare alla presenza delle autoritĂ , dei rappresentanti dell’associazione e di numerosi cittadini. Ad aprire la serata il sindaco Paola Rolfi e il vicesindaco Nicolò Gatti, che hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa. "Siamo orgogliosi di aver contribuito alla nascita di un presidio che rafforza la cultura della prevenzione – ha dichiarato il sindaco –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prevenzione: apre ambulatorio

Se ne parla anche su altri siti

Apre a Dairago un nuovo ambulatorio di prevenzione oncologica: la presentazione il 27 maggio; Salute Donna apre nuovo ambulatorio di prevenzione oncologica. Tocca a Dairago; Dairago. Prevenzione oncologica al centro: apre un nuovo ambulatorio per la salute di donne e uomini; Dairago apre un nuovo ambulatorio per la prevenzione oncologica: salute al centro della comunitĂ . 🔗Ne parlano su altre fonti

Prevenzione: apre ambulatorio - Presentato il nuovo ambulatorio di prevenzione oncologica di Dairago, un presidio sanitario dedicato alla salute della donna e dell’uomo, ... 🔗Scrive ilgiorno.it

Dairago. Prevenzione oncologica al centro: apre un nuovo ambulatorio per la salute di donne e uomini - Uno spazio dedicato alla prevenzione, un servizio concreto per il territorio, un patto tra istituzioni, cittadini e volontariato. A Dairago, martedì 27 maggio ... 🔗Segnala cronacaossona.com

Dairago apre un nuovo ambulatorio per la prevenzione oncologica: salute al centro della comunità - Grazie alla sinergia tra associazioni, amministrazione e mutualità, nasce un centro di prevenzione oncologica per donne e uomini. Screening, sensibilizzazione e prossimità per una sanità che mette al ... 🔗Scrive laprovinciadivarese.it

Bormio, apre l'ambulatorio infermieristico