Prestazioni di alta complessità la Regione recupera risorse per il 2023 | Sostegno agli operatori sanitari privati

La Regione si impegna nel 2023 a garantire risorse adeguate per le prestazioni di alta complessità, sostenendo gli operatori sanitari privati e rispettando gli accordi precedenti. Questo intervento mira a rafforzare la qualità e la continuità dei servizi sanitari di livello avanzato, assicurando una copertura finanziaria stabile.

Il Governo regionale ha scelto di intervenire per rispettare, quanto più possibile, gli accordi già sottoscritti negli anni precedenti con gli operatori sanitari privati accreditati per garantire la copertura finanziaria delle prestazioni sanitarie di "alta complessità" relative al 2023. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Prestazioni di alta complessità, la Regione recupera risorse per il 2023: "Sostegno agli operatori sanitari privati"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sanità privata in Sicilia, oltre 10 mila ricoveri da ospedali pubblici: l'appello alla Regione; Premiata ancora una volta da Agenas la Rete oncologica ed emato-oncologica dell’Emilia-Romagna; Sanità, svolta nella programmazione: stop ai contratti annuali e via il tetto alla mobilità attiva; “Programmazione triennale e stop al tetto sulla mobilità attiva per la sanità accreditata”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Prestazioni ginecologiche alta complessità: accordo con il Policlinico Gemelli