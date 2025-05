Preso in auto con una pistola convalidato l' arresto | quarantenne ai domiciliari

Giacomo Cassaro, 40enne di Licata, è stato affidato agli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico dopo essere stato sorpreso dai carabinieri in auto con una pistola calibro 9 e 16 cartucce. Il suo arresto, convalidato dal giudice Fulvia Veneziano, ha portato a una misura meno restrittiva in attesa del processo.

Arresti domiciliari, senza l'applicazione del braccialetto elettronico, per il quarantenne Giacomo Cassaro, di Licata, arrestato mercoledì dai carabinieri dopo essere stato sorpreso in auto con una pistola calibro 9 e 16 cartucce. Il giudice Fulvia Veneziano, a conclusione dell'udienza di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Preso in auto con una pistola, convalidato l'arresto: quarantenne ai domiciliari

Preso in auto con una pistola: arrestato quarantenne - Un controllo di routine da parte dei carabinieri ha portato all'arresto di Giacomo Cassaro, un quarantenne di Licata, trovato in possesso di una pistola calibro 9 e ben 16 cartucce. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Preso Auto Pistola Convalidato Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Preso in auto con una pistola: arrestato quarantenne; Fermato a Cosenza dopo una lite familiare a Co-Ro: convalidato l'arresto del 45enne; IN AUTO CON PISTOLE, MUNIZIONI E DROGA: RIMANE IN CARCERE IL 31ENNE COLUZZI; Deteneva due pistole, una clandestina: convalidato l’arresto di un 45enne di Cosenza. 🔗Ne parlano su altre fonti

Preso con 2 pistole e 9 etti di droga: il pusher 23enne finisce in carcere a Montacuto - ANCONA Hanno aspettato che uscisse di casa e salisse sull’auto. Poi, l’hanno fermato. «Sì, ho con me qualche grammo di ... 🔗Si legge su msn.com

Pistola in faccia per rubare un cellulare - La scena sembra quella di un film: un uomo armato di circa trent'anni punta una pistola sul volto di una ... arrivano due auto dei carabinieri della compagnia di Caserta: i cittadini consegnano ... 🔗Come scrive ilmattino.it

Preso con la droga, nasconde pistola carica - In auto aveva una Beretta pronta a sparare. Sotto al sedile dell’auto una pistola con il colpo in canna e il ’cane’ armato. E’ il particolare più inquietante dell’arresto messo a segno ... 🔗Lo riporta ilrestodelcarlino.it