Presidente Manchester City | "Abbiamo identificato gli obiettivi saremo pronti per il Mondiale per Club" Attesa l'offerta al Milan per Reijnders

Il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ha annunciato con entusiasmo che la squadra ha identificato gli obiettivi principali e sarà pronta per il Mondiale per club. Nel frattempo, si attende l'offerta ufficiale al Milan per Reijnders, segnando importanti sviluppi nel mercato calcistico.

Il presidente del Manchester City Khaldoon Al Mubarak, in un`intervista concessa ai canali ufficiali del club, ha rilasciato alcune dichiarazioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Presidente Manchester City Ampquotabbiamo Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Chi è Mikheil Kavelashvili, nuovo presidente della Georgia ed ex calciatore del Manchester City - Mikheil Kavelashvili, 53 anni ed ex calciatore del Manchester City, è diventato il nuovo presidente della Georgia. Ecco come è arrivato a ricoprire una carica politica che sta facendo molto ... 🔗it.euronews.com scrive

Georgia, eletto un ex calciatore del Manchester City come presidente - un ex calciatore di 53 anni che giocò in Premier League per il Manchester City, privo di titolo di studio e noto per la retorica fortemente anti-occidentale, come nuovo presidente della Georgia. 🔗Come scrive calciomercato.com