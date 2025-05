Presentazione del libro di Valeria Tevere | uno sguardo sulle molestie nel pubblico impiego

Scopri il libro di Valeria Tevere, “Le molestie nel pubblico impiego in una prospettiva multilivello”, durante la sua presentazione ad Avellino il 6 giugno 2025. Un’occasione imperdibile per approfondire un tema cruciale e attuale, promosso dalle associazioni “Insieme per Avellino e l’Irpinia”.

AVELLINO – Si terrà venerdì 6 giugno 2025, alle ore 17:30, presso il Caffè Hope di Avellino, la presentazione del libro dell’avv. Valeria Tevere dal titolo “Le molestie nel pubblico impiego in una prospettiva multilivello”. L’evento è promosso dalle associazioni “Insieme per Avellino e l’Irpinia”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Presentazione del libro di Valeria Tevere: uno sguardo sulle molestie nel pubblico impiego

