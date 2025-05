presentato il 25esimo open d italia disabili che si svolgerà al conero golf club di sirolo

Presentato il 25° Open d’Italia Disabili, che si terrà al Conero Golf Club di Sirolo, un evento fondamentale per il golf nazionale e internazionale dedicato alle persone con disabilità. La Federazione sottolinea l’importanza di questa manifestazione nel promuovere l’inclusione e lo sviluppo del golf per tutti, rafforzando l’impegno verso un sport accessibile e di qualità.

“Questa manifestazione rappresenta, per il golf nazionale e internazionale, un momento di assoluta importanza. Il golf per le persone affette da disabilità è uno di quegli obiettivi su cui noi, come federazione, puntiamo molto”. Lo ha detto a margine della conferenza conferenza stampa nella sede della Regione Marche il presidente della Federazione italiana golf, Cristiano Cerchiai, che ha aggiunto: “Abbiamo sviluppato dei programmi di crescita di tutto il movimento paralimpico”. La Regione Marche infatti ospiterà per il secondo anno il 25° Open d’Italia disabili che si svolgerà al Conero Golf Club di Sirolo dal 31 maggio al 1° giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it