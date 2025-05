presentato borgo teresiano wine festival

Scopri il Borgo Teresiano Wine Festival, il primo evento itinerante dedicato al vino che anima il centro di Trieste, portando degustazioni e convivialità nelle suggestive vie della città. Presentato oggi in collaborazione tra Freshmedia, Elena Parovel e Fipe, questa nuova manifestazione promette di celebrare la cultura enologica in un'atmosfera unica e coinvolgente.

TRIESTE - Al via il primo Borgo Teresiano Wine Festival, festival itinerante di vino in città, presentato oggi nella Sala Giunta del Comune di Trieste da Filippo Vidiz di Freshmedia srl, da Elena Parovel dell’omonima azienda, da Bruno Vesnaver per la Fipe, alla presenza del vicesindaco e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it