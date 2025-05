Presentato bilancio in attivo per l’Azienda per la Mobilità della Città di Catanzaro AMC

L'Azienda per la Mobilità della Città di Catanzaro (AMC) chiude il bilancio 2024 in attivo, con un utile netto di 294.791 euro, grazie a una strategia vincente e a una gestione efficiente. Questo risultato positivo evidenzia l’impegno di AMC nel migliorare i servizi di mobilità urbana e a garantire un futuro sostenibile per la città di Catanzaro.

AMC chiude il bilancio 2024 in attivo: visione strategica e gestione efficiente guidano il successo aziendale. Catanzaro – L’Azienda per la Mobilità della Città di Catanzaro (AMC) chiude l’esercizio 2024 con un risultato più che positivo: un utile netto pari a 294.791 euro. Un traguardo importante che testimonia l’efficacia delle scelte gestionali adottate e la . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Presentato bilancio in attivo per l’Azienda per la Mobilità della Città di Catanzaro (AMC)

